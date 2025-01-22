Задержание педофила в Киеве — в прокуратуре рассказали о мужчине и показали фото

В Киеве поймали извращенца, он привлекал детей к разврату
В Киеве задержали мужчину, который обманом заставлял детей касаться его гениталий. Инциденты зафиксированы в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в среду, 22 января.
Задержание извращенца в Киеве
По информации прокуратуры, в совершении развратных действий в отношении малолетних лиц подозревают 35-летнего уроженца Запорожья.
"Подозреваемый подходил к детям, которые были на улице одни и просил помочь достать ключи или брелок из кармана его штанов. После, того как малолетние дети соглашались помочь, в кармане мужчины они прикасались к его половому органу. С такими просьбами мужчина подходил как к девочкам, так и к мальчикам 10-11 лет", — говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что мужчину задержали и объявили о подозрении. Суд должен избрать ему меру пресечения.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Также проверяется информация о совершении подозреваемым аналогичных действий в других районах столицы", — подытожили в прокуратуре.
Ранее мы рассказывали, что в Киеве мужчина заманил ребенка в свою квартиру, предложив помочь с собачкой, и там совершил развратные действия.
А в Одесской области водитель школьного автобуса неоднократно совершал сексуальные преступления против учеников местной гимназии.
Читайте Новини.LIVE!