Задержание педофила в Киеве — в прокуратуре рассказали о мужчине и показали фото

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали мужчину, который обманом заставлял детей касаться его гениталий. Инциденты зафиксированы в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в среду, 22 января.

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По информации прокуратуры, в совершении развратных действий в отношении малолетних лиц подозревают 35-летнего уроженца Запорожья.

"Подозреваемый подходил к детям, которые были на улице одни и просил помочь достать ключи или брелок из кармана его штанов. После, того как малолетние дети соглашались помочь, в кармане мужчины они прикасались к его половому органу. С такими просьбами мужчина подходил как к девочкам, так и к мальчикам 10-11 лет", — говорится в сообщении.

Подозреваемый в преступлении. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители отмечают, что мужчину задержали и объявили о подозрении. Суд должен избрать ему меру пресечения.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Также проверяется информация о совершении подозреваемым аналогичных действий в других районах столицы", — подытожили в прокуратуре.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве мужчина заманил ребенка в свою квартиру, предложив помочь с собачкой, и там совершил развратные действия.

А в Одесской области водитель школьного автобуса неоднократно совершал сексуальные преступления против учеников местной гимназии.