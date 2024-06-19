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Заманив додому "допомогти з песиком" — у Києві засудили чоловіка за розбещення 7-річної дитини

19 червня 2024 17:26
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві засудили педофіла, що розбещував дитину
Затриманий чоловік. Фото: Київська міська прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві чоловік заманив дитину до своєї квартири, запропонувавши допомогти з песиком, і там здійснив розпусні дії. Апеляційний суд визнав 28-річного чоловіка винним у розбещенні 7-річної дівчинки та засудив його до восьми років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 19 червня.

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Наприкінці травня 2022 року цей чоловік помітив сусідську дівчинку на дитячому майданчику і, скориставшись відсутністю її мами, заманив її додому, запропонувавши допомогти з песиком. У квартирі він вчинив розпусні дії щодо дитини, а потім випустив її. Спочатку в суді чоловік заявляв, що нічого поганого не сталося, а пізніше стверджував, що взагалі не приводив дівчинку додому.

Апеляційний суд залишив без змін вирок Подільського районного суду Києва, згідно з яким чоловік отримав вісім років ув'язнення. Також ухвалено рішення про включення інформації про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Раніше цей чоловік вже відбув покарання за умисне вбивство.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці столичного метрополітену затримали 19-річного наркодилера. Хлопець мав при собі наркотики, які зберігав з метою подальшого збуту.

Раніше у Києві правоохоронці затримали чоловіка за пограбування 24-річної киянки. Грабіжник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

суд
Україна
Київ
прокуратура
педофіли
діти

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