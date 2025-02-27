В Киеве произошла авария с участием авто полиции

ДТП на Броварском проспекте в Киеве. Иллюстративное фото: t.me/kyivpatrol

Полицейская машина ударила впереди стоящий автомобиль, после чего покинула место аварии. По факту ДТП с участием служебного транспорта начато служебное расследование.

Как сообщила полиция Киева в четверг, 27 февраля.

Читайте также:

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Что известно о ДТП в Киеве

"Полицейский, который управлял транспортным средством, отстранен от исполнения служебных обязанностей", — пишут правоохранители.

Кроме того, на него был составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортных средств.

На нем видно, что авто полиции ударило сзади внедорожник, а затем уехало с места аварии.

ДТП произошло на въезде в Киев со стороны Борисполя.

Полиция сообщила, что продолжается расследование аварии.

Напомним, в Полтаве грузовик сбил военного. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Ранее в Днепровском районе Киева полицейские задержали 41-летнего водителя Volkswagen Passat, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 24-летнюю девушку.