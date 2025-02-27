В Киеве произошла авария с участием авто полиции — видео
Полицейская машина ударила впереди стоящий автомобиль, после чего покинула место аварии. По факту ДТП с участием служебного транспорта начато служебное расследование.
Как сообщила полиция Киева в четверг, 27 февраля.
Что известно о ДТП в Киеве
"Полицейский, который управлял транспортным средством, отстранен от исполнения служебных обязанностей", — пишут правоохранители.
Кроме того, на него был составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортных средств.
На нем видно, что авто полиции ударило сзади внедорожник, а затем уехало с места аварии.
ДТП произошло на въезде в Киев со стороны Борисполя.
Полиция сообщила, что продолжается расследование аварии.
Напомним, в Полтаве грузовик сбил военного. Сейчас пострадавший находится в больнице.
Ранее в Днепровском районе Киева полицейские задержали 41-летнего водителя Volkswagen Passat, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 24-летнюю девушку.
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