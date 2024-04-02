В Киеве произошло ДТП — Jeep завалился на бок, а другой автомобиль чуть не влетел в прохожих

Столкновение трех автомобилей. Фото: скриншот с видео

Сегодня утром, 2 апреля, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием трех авто. В результате столкновения пострадали 3 авто — виновник аварии Ford, Jeep, двигавшийся на зеленый свет левой полосой, а также проезжавший перекресток в противоположном направлении Infiniti.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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По полученной информации, установлено, что водитель автомобиля Ford нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем Jeep. В результате столкновения части транспортных средств разлетелись по дороге, что привело к повреждениям автомобиля Infiniti.

Отметим, что в результате этого происшествия никто не пострадал, инцидент обошелся без травм.

На водителя Ford составили 2 протокола: за нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП, а также за движение полосой общественного транспорта. Кроме того, постановление получил водитель Jeep – у него не было страховки на авто.

Напомним, что в Киеве в результате столкновения маршрутки с электроопорой водителя зажало между сиденьем и приборной панелью.

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