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В Киеве произошло ДТП — Jeep завалился на бок, а другой автомобиль чуть не влетел в прохожих

2 апреля 2024 13:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Киеве произошло ДТП — Jeep завалился на бок, а другой автомобиль чуть не влетел в прохожих
Столкновение трех автомобилей. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня утром, 2 апреля, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием трех авто. В результате столкновения пострадали 3 авто — виновник аварии Ford, Jeep, двигавшийся на зеленый свет левой полосой, а также проезжавший перекресток в противоположном направлении Infiniti.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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По полученной информации, установлено, что водитель автомобиля Ford нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем Jeep. В результате столкновения части транспортных средств разлетелись по дороге, что привело к повреждениям автомобиля Infiniti.

Отметим, что в результате этого происшествия никто не пострадал, инцидент обошелся без травм.

На водителя Ford составили 2 протокола: за нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП, а также за движение полосой общественного транспорта. Кроме того, постановление получил водитель Jeep – у него не было страховки на авто.

Напомним, что в Киеве в результате столкновения маршрутки с электроопорой водителя зажало между сиденьем и приборной панелью.

Также мы писали о том, что в Харькове в пятницу, 29 марта, 46-летняя водитель автомобиля Renault Megane совершила наезд на пешехода. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

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Киев
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