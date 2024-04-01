Водія затисло в кабіні — у Києві маршрутка влетіла в електроопору

Медики та поліції на місці аварії. Фото: ДСНС

В Оболонському району Києва у понеділок, 1 квітня, сталася ДТП за участі маршрутки. Внаслідок зіткнення маршрутки з електроопорою, водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Києві.

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У Києві на проспекті Степана Бандери о 06:38 трапилася аварія. Водій автобуса зіткнувся з електроопорою. Внаслідок ДТП, водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів.

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Поліція та ДСНС на місці аварії. Фото: ДСНС

Водій маршрутки в кареті швидкої. Фото: ДСНС

На місце викликали рятувальників, які за допомогою гідравлічного інструменту потерпілого деблокували та передали медикам. Причину виникнення ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 18 березня у Києві сталася масштабна ДТП. Водій у нетверезому стані спричинив потрійне зіткнення авто у столиці. Внаслідок аварії травми дістали двоє водіїв інших авто.

А 29 березня в Німеччині сталася смертельна аварія в Північному Рейні — Вестфалії. Водій рейсового автобуса не впорався з керування і вилетів з траси. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 20 осіб.