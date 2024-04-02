У Києві сталась ДТП — Jeep завалився на бік, а інше авто ледь не влетіло в перехожих
Сьогодні вранці, 2 квітня, у Києві сталася масштабна ДТП за участі трьох авто. Внаслідок зіткнення постраждали 3 авто — винуватець аварії Ford, Jeep, який рухався на зелене світло лівою смугою, а також Infiniti, що проїжджало перехрестя у протилежному напрямку.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
ДТП з трьома авто
За отриманою інформацією, встановлено, що водій автомобіля Ford порушив правила дорожнього руху та скоїв зіткнення з автомобілем Jeep. У результаті зіткнення частини транспортних засобів розлетілися по дорозі, що призвело до пошкоджень автомобіля Infiniti.
Зазначимо, що внаслідок цієї події ніхто не постраждав, інцидент обійшовся без травм.
На водія Ford склали 2 протоколи: за порушення ПДР, що призвели до ДТП, а також за рух смугою громадського транспорту. Крім того, постанову отримав водій Jeep — він не мав страховки на авто.
Нагадаємо, що у Києві внаслідок зіткнення маршрутки з електроопорою водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів.
Також ми писали про те, що у Харкові в п'ятницю, 29 березня, 46-річна водійка автомобіля Renault Megane скоїла наїзд на пішохода. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.
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