У Києві сталась ДТП — Jeep завалився на бік, а інше авто ледь не влетіло в перехожих

Зіткнення трьох автівок. Фото: скриншот з відео

Сьогодні вранці, 2 квітня, у Києві сталася масштабна ДТП за участі трьох авто. Внаслідок зіткнення постраждали 3 авто — винуватець аварії Ford, Jeep, який рухався на зелене світло лівою смугою, а також Infiniti, що проїжджало перехрестя у протилежному напрямку.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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За отриманою інформацією, встановлено, що водій автомобіля Ford порушив правила дорожнього руху та скоїв зіткнення з автомобілем Jeep. У результаті зіткнення частини транспортних засобів розлетілися по дорозі, що призвело до пошкоджень автомобіля Infiniti.

Зазначимо, що внаслідок цієї події ніхто не постраждав, інцидент обійшовся без травм.

На водія Ford склали 2 протоколи: за порушення ПДР, що призвели до ДТП, а також за рух смугою громадського транспорту. Крім того, постанову отримав водій Jeep — він не мав страховки на авто.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок зіткнення маршрутки з електроопорою водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів.

Також ми писали про те, що у Харкові в п'ятницю, 29 березня, 46-річна водійка автомобіля Renault Megane скоїла наїзд на пішохода. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.