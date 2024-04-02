Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві сталась ДТП — Jeep завалився на бік, а інше авто ледь не влетіло в перехожих arrow

У Києві сталась ДТП — Jeep завалився на бік, а інше авто ледь не влетіло в перехожих

2 квітня 2024 13:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Києві сталась ДТП — Jeep завалився на бік, а інше авто ледь не влетіло в перехожих
Зіткнення трьох автівок. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні вранці, 2 квітня,  у Києві сталася масштабна ДТП за участі трьох авто. Внаслідок зіткнення постраждали 3 авто — винуватець аварії Ford, Jeep, який рухався на зелене світло лівою смугою, а також Infiniti, що проїжджало перехрестя у протилежному напрямку.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Читайте також:

ДТП з трьома авто 

За отриманою інформацією, встановлено, що водій автомобіля Ford порушив правила дорожнього руху та скоїв зіткнення з автомобілем Jeep. У результаті зіткнення частини транспортних засобів розлетілися по дорозі, що призвело до пошкоджень автомобіля Infiniti.

Зазначимо, що внаслідок цієї події ніхто не постраждав, інцидент обійшовся без травм. 

На водія Ford склали 2 протоколи: за порушення ПДР, що призвели до ДТП, а також за рух смугою громадського транспорту. Крім того, постанову отримав водій Jeep — він не мав страховки на авто.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок зіткнення маршрутки з електроопорою водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів. 

Також ми писали про те, що у Харкові в п'ятницю, 29 березня, 46-річна водійка автомобіля Renault Megane скоїла наїзд на пішохода. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

ДТП
Київ
аварія
автомобіль
водії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд