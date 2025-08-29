Видео
Главная Киев В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием, погиб полицейский

В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием, погиб полицейский

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 10:02
ДТП с участием патрульной машины в Киеве - погиб полицейский
ДТП с участием полицейской машины. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием с участием полицейской машины. Погиб правоохранитель.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE и пресс-служба полиции Киева.

Читайте также:

ДТП с участием полицейской машины — что говорят в полиции

В полиции Киева подтвердили обстоятельства смертельного ДТП с участием правоохранителей.

Renault ДТП
Renault, столкнувшийся с полицейской машиной. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

"Сегодня около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Каземира Малевича произошло столкновение Renault со служебным авто Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками, в результате чего транспортное средство перевернулось", — говорится в сообщении.

Правоохранитель, который находился за рулем служебного авто, от полученных травм погиб на месте происшествия, еще три человека получили телесные повреждения, их состояние стабильное.

дтп
Полицейский автомобиль после ДТП. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

По данному факту руководством столичной полиции назначено служебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что под Одессой две машины сбили одного пешехода.

Также мы писали, что в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и автобуса.

ДТП Киев смерть полиция авто
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
