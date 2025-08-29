ДТП с участием патрульной машины в Киеве - погиб полицейский

В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием, погиб полицейский
В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием с участием полицейской машины. Погиб правоохранитель.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE и пресс-служба полиции Киева.
ДТП с участием полицейской машины — что говорят в полиции
В полиции Киева подтвердили обстоятельства смертельного ДТП с участием правоохранителей.
"Сегодня около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Каземира Малевича произошло столкновение Renault со служебным авто Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками, в результате чего транспортное средство перевернулось", — говорится в сообщении.
Правоохранитель, который находился за рулем служебного авто, от полученных травм погиб на месте происшествия, еще три человека получили телесные повреждения, их состояние стабильное.
По данному факту руководством столичной полиции назначено служебное расследование.
