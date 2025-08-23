У Києві зіткнулися маршрутка і автобус - що відомо про постраждалих

ДТП у столиці. Фото: Нацполіція

На вулиці Олени Теліги у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та автобуса. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

ДТП у Києві — подробиці

Встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом.

Місце ДТП. Фото: Нацполіція

"У результаті аварії травмувалися двоє осіб — 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка", — йдеться в повідомленні.

Потерпілих госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості.

Маршрутка після ДТП. Фото: Нацполіція

