У Києві зіткнулися маршрутка і автобус - що відомо про постраждалих

У Києві маршрутка влетіла в автобус — є постраждалі
На вулиці Олени Теліги у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та автобуса. Двоє людей постраждали.
Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.
ДТП у Києві — подробиці
Встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом.
"У результаті аварії травмувалися двоє осіб — 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка", — йдеться в повідомленні.
Потерпілих госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості.
