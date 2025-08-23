Відео
Головна Київ У Києві маршрутка влетіла в автобус — є постраждалі

У Києві маршрутка влетіла в автобус — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 21:07
У Києві зіткнулися маршрутка і автобус - що відомо про постраждалих
ДТП у столиці. Фото: Нацполіція

На вулиці Олени Теліги у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та автобуса. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

Читайте також:

скрін

ДТП у Києві — подробиці

Встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом.

дтп
Місце ДТП. Фото: Нацполіція

"У результаті аварії травмувалися двоє осіб — 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка", — йдеться в повідомленні.

Потерпілих госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості.

маршрутка
Маршрутка після ДТП. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на столичному бульварі Лесі Українки загорілось авто. Водій не впорався з керуванням. 

А у Голосіївському районі власниця авто переплутала газ з гальмами та в'їхала в будівлю ТРЦ. 

ДТП Київ маршрутки автобуси постраждалі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
