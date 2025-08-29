ДТП за участю патрульної машини в Києві - загинув поліцейський - фото

У Києві сталася ДТП з перекиданням, загинув поліцейський
У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням за участю поліцейської машини. Загинув правоохоронець.
Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE та пресслужба поліції Києва.
ДТП за участю поліцейської машини — що кажуть в поліції
У поліції Києва підтвердили обставини смертельної ДТП за участі правоохоронців.
"Сьогодні близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича відбулось зіткнення Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний.
За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Одесою дві автівки збили одного пішохода.
Також ми писали, що у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та автобуса.
Читайте Новини.LIVE!