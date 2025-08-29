Відео
Головна Київ У Києві сталася ДТП з перекиданням, загинув поліцейський

У Києві сталася ДТП з перекиданням, загинув поліцейський

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 10:02
ДТП за участю патрульної машини в Києві - загинув поліцейський - фото
ДТП за участю поліцейської машини. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням за участю поліцейської машини. Загинув правоохоронець.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE та пресслужба поліції Києва.

ДТП за участю поліцейської машини — що кажуть в поліції

У поліції Києва підтвердили обставини смертельної ДТП за участі правоохоронців.

рено
Renault, яке зіткнулося з поліцейською машиною. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

"Сьогодні близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича відбулось зіткнення Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся", — йдеться в повідомленні. 

Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний.

поліцейська ДТП
Поліцейське авто після ДТП. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
