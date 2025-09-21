Масова бійка у Києві 20 вересня — порушників доставили до ТЦК

Працівники поліції. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Соломʼянському районі Києва 20 вересня сталася масова бійка. Наразі правоохоронці проводять перевірку.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у неділю, 21 вересня.

Бійка у Києві 20 вересня

Між двома компаніями близько 22:40 сталася суперечка, яка переросла у бійку на вулиці після закриття розважального закладу.

"Прибувши на місце, поліцейські припинили правопорушення та доставили девʼять активних учасників конфлікту до територіального підрозділу", — йдеться у повідомленні.

Наразі поліція встановлює інших учасників бійки та обставини. Крім того, вирішується питання правової кваліфікації інциденту.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

