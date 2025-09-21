Масова бійка у Києві 20 вересня — порушників доставили до ТЦК

У Києві сталася масова бійка — порушників доставили до ТЦК
У Соломʼянському районі Києва 20 вересня сталася масова бійка. Наразі правоохоронці проводять перевірку.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у неділю, 21 вересня.
Бійка у Києві 20 вересня
Між двома компаніями близько 22:40 сталася суперечка, яка переросла у бійку на вулиці після закриття розважального закладу.
"Прибувши на місце, поліцейські припинили правопорушення та доставили девʼять активних учасників конфлікту до територіального підрозділу", — йдеться у повідомленні.
Наразі поліція встановлює інших учасників бійки та обставини. Крім того, вирішується питання правової кваліфікації інциденту.
Нагадаємо, на Харківщині чоловік побив працівника ТЦК. Суд визнав його винним та призначив покарання.
Раніше у Києві чоловік вкусив поліцейського під час оповіщення громадян разом з представниками ТЦК.
