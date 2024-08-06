В Киеве трамвай на огромной скорости протаранил автомобили — есть пострадавшие

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием трамвая — много пострадавших
Во вторник, 6 августа, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием трамвая. Из-за аварии затруднено движение транспорта по улице Глыбочицкой.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В результате ДТП есть пострадавшие
В КГГА отметили, что пострадали шесть человек.
"В коммунальные учреждения здравоохранения госпитализировали троих пострадавших. Другие трое получили помощь медиков на месте", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за аварии движение транспорта по улице Глыбочицкой затруднено в обоих направлениях.
"Трамваи №№ 14,18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного", — добавляют в госадминистрации.
Пока причины ДТП устанавливаются.
В то же время телеканал Киев24 сообщил, что было повреждено около 10 машин. Сильно пострадал водитель мотоцикла , его забрала скорая.
"Трамвай остановился, врезавшись в другой, который двигался навстречу", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что, вероятно, у трамвая отказали тормоза.
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