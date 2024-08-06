В Киеве трамвай на огромной скорости протаранил автомобили — есть пострадавшие

ДТП с участием трамвая. Фото: Нацполиция

Во вторник, 6 августа, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием трамвая. Из-за аварии затруднено движение транспорта по улице Глыбочицкой.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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В КГГА отметили, что пострадали шесть человек.

"В коммунальные учреждения здравоохранения госпитализировали троих пострадавших. Другие трое получили помощь медиков на месте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за аварии движение транспорта по улице Глыбочицкой затруднено в обоих направлениях.

"Трамваи №№ 14,18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного", — добавляют в госадминистрации.

Пока причины ДТП устанавливаются.

В то же время телеканал Киев24 сообщил, что было повреждено около 10 машин. Сильно пострадал водитель мотоцикла , его забрала скорая.

"Трамвай остановился, врезавшись в другой, который двигался навстречу", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что, вероятно, у трамвая отказали тормоза.

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