У Києві трамвай на величезній швидкості протаранив автомобілі — є постраждали

ДТП за участі трамвая. Фото: Нацполіція

У вівторок, 6 серпня, у Києві сталася масштабна ДТП за участі трамвая. Через аварію ускладнено рух транспорту вулицею Глибочицькою.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

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У КМДА зазначили, що постраждало шестеро людей.

"До комунальних закладів охорони здоров’я госпіталізували трьох постраждалих. Інші троє отримали допомогу медиків на місці", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що через аварію рух транспорту вулицею Глибочицькою ускладнений в обох напрямках.

"Трамваї №№ 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного", — додають у держадміністрації.

Наразі причини ДТП встановлюються.

Водночас телеканал Київ24 повідомив, що було пошкоджено близько 10 машин. Сильно постраждав водій мотоцикла, його забрала швидка.

"Трамвай зупинився, врізавшись і інший, який рухався назустріч", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що, ймовірно, у трамвая відмовили гальма.