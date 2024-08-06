У Києві трамвай на величезній швидкості протаранив автомобілі — є постраждали

У Києві сталася масштабна ДТП за участі трамвая — багато постраждалих
У вівторок, 6 серпня, у Києві сталася масштабна ДТП за участі трамвая. Через аварію ускладнено рух транспорту вулицею Глибочицькою.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
Унаслідок ДТП є постраждалі
У КМДА зазначили, що постраждало шестеро людей.
"До комунальних закладів охорони здоров’я госпіталізували трьох постраждалих. Інші троє отримали допомогу медиків на місці", — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що через аварію рух транспорту вулицею Глибочицькою ускладнений в обох напрямках.
"Трамваї №№ 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного", — додають у держадміністрації.
Наразі причини ДТП встановлюються.
Водночас телеканал Київ24 повідомив, що було пошкоджено близько 10 машин. Сильно постраждав водій мотоцикла, його забрала швидка.
"Трамвай зупинився, врізавшись і інший, який рухався назустріч", — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що, ймовірно, у трамвая відмовили гальма.
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