Обстрел Киева 6 августа — обломки ракеты упали в одном из районов столицы

Ночная атака на Киев — Кличко сообщил, куда упали обломки ракеты
6 августа 2024 11:08
Российский удар уничтожил автомобиль. Иллюстративное фото: Нацполиция
В ночь на вторник, 6 августа, российские войска пытались атаковать Киев. Обломки ракеты упали в одном из районов столицы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
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По словам мэра Киева, обломки ракеты упали на стоянку для автомобилей.
"Во время ночной атаки врага в результате падения обломков ракеты, повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе столицы", — говорится в сообщении.
Кличко добавил, что пожара не было.
Также не было и повреждений домов.
"Восгорания в результате падения обломков не было. Пострадавших нет, поврежденных зданий не обнаружено", — подытожил мэр столицы.
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