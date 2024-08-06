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Ночная атака на Киев — Кличко сообщил, куда упали обломки ракеты

6 августа 2024 11:08
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Обстрел Киева 6 августа — обломки ракеты упали в одном из районов столицы
Российский удар уничтожил автомобиль. Иллюстративное фото: Нацполиция
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В ночь на вторник, 6 августа, российские войска пытались атаковать Киев. Обломки ракеты упали в одном из районов столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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По словам мэра Киева, обломки ракеты упали на стоянку для автомобилей.

"Во время ночной атаки врага в результате падения обломков ракеты, повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе столицы", — говорится в сообщении.

Кличко добавил, что пожара не было.

Также не было и повреждений домов.

"Восгорания в результате падения обломков не было. Пострадавших нет, поврежденных зданий не обнаружено", — подытожил мэр столицы.

Удар по Києву 6 серпня
Сообщение Кличко в Facebook

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