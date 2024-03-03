В Киеве произошел пожар в отселенном здании — что известно

Пожарный автомобиль и сотрудники ГСЧС на месте возгорания. Фото: ГСЧС

В Киеве произошел пожар в отселенном здании в воскресенье, 3 марта. Возгорание возникло в Шевченковском районе столицы. Спасатели потушили огонь и пострадавших в результате пожара нет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Facebook.

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В Киеве на улице Александра Довженко, что в Шевченковском районе, вспыхнул огонь около 11:30 3 марта. Как указывают в ГСЧС, возгорание возникло в отдельно стоящем отселенном здании.

"Пожар был ликвидирован в 12:03. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Пока причины возгорания неизвестны. Все обстоятельства пожара будут выяснять правоохранители.

Пожарные на месте возгорания. Фото: ГСЧС

Пожарные на месте возгорания. Фото: ГСЧС

Напомним, 3 марта в Киеве возле станции метро "Шулявская" был виден столб дыма. Пользователи соцсетей распространили первые кадры пожара.

Также мы писали о том, что 28 февраля в Харькове произошел пожар в жилом доме. В результате возгорания погибли 20 домашних кошек, а их хозяйка получила ожоги.