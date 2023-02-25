В Киеве произошло ДТП на мосту Патона: движение затруднено

На мосту Патона затруднено движение

Сегодня, 25 февраля, на мосту Патона в Киеве затруднено движение. Причиной является дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Что известно

"Внимание! Движение через мост Патона — затруднено из-за ДТП в обоих направлениях", — предупредили в полиции.

При этом подробности ДТП правоохранители не сообщают.

Стоит отметить, что местные Telegram-каналы информируют об огромных пробках на мосту.

Напомним, ранее в центре Киева женщина попала под трамвай, переходя рельсы в неустановленном месте. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Также в центре Киева 24 января произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На улице Лютеранской грузовик протаранил несколько припаркованных авто.