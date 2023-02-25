В Киеве произошло ДТП на мосту Патона: движение затруднено

В Киеве произошла серьезная авария на мосту Патона: движение затруднено
Сегодня, 25 февраля, на мосту Патона в Киеве затруднено движение. Причиной является дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
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Что известно
"Внимание! Движение через мост Патона — затруднено из-за ДТП в обоих направлениях", — предупредили в полиции.
При этом подробности ДТП правоохранители не сообщают.
Стоит отметить, что местные Telegram-каналы информируют об огромных пробках на мосту.
Напомним, ранее в центре Киева женщина попала под трамвай, переходя рельсы в неустановленном месте. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Также в центре Киева 24 января произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На улице Лютеранской грузовик протаранил несколько припаркованных авто.