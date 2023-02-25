У Києві сталася ДТП на мосту Патона: рух ускладнено

У Києві сталася серйозна аварія на мосту Патона: рух ускладнено
Сьогодні, 25 лютого, на мосту Патона у Києві ускладнений рух. Причиною є дорожньо-транспортна подія.
Про це повідомила патрульна поліція Києва.
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Що відомо
"Увага! Рух через міст Патона — ускладнений через ДТП в обох напрямках", — попередили в поліції.
При цьому подробиці дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці не повідомляють.
Варто зауважити, що місцеві Telegram-канали інформують про величезні затори на мосту.
Нагадаємо, раніше у центрі Києва жінка потрапила під трамвай, переходячи рейки у невстановленому місці. Від отриманих ушкоджень потерпіла померла на місці пригоди.
Також центрі Києва 24 січня сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Лютеранській вантажівка протаранила кілька припаркованих авто.