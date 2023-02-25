У Києві сталася ДТП на мосту Патона: рух ускладнено

На мосту Патона ускладнено рух

Сьогодні, 25 лютого, на мосту Патона у Києві ускладнений рух. Причиною є дорожньо-транспортна подія.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Що відомо

"Увага! Рух через міст Патона — ускладнений через ДТП в обох напрямках", — попередили в поліції.

При цьому подробиці дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці не повідомляють.

Варто зауважити, що місцеві Telegram-канали інформують про величезні затори на мосту.

Нагадаємо, раніше у центрі Києва жінка потрапила під трамвай, переходячи рейки у невстановленому місці. Від отриманих ушкоджень потерпіла померла на місці пригоди.

Також центрі Києва 24 січня сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Лютеранській вантажівка протаранила кілька припаркованих авто.