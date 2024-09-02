В Голосеевском районе Киева мужчина начал стрельбу — СМИ

Стрельба возле ЖК в Киеве. Фото: скриншот с видео

В Киеве возле жилого комплекса "Амурский" произошла стрельба, которую совершил мужчина в черном. Сначала он стрелял в землю, а затем попал человеку в ноги.

Об этом сообщает Telegraf.

Читайте также:

Стрельба в Голосеевском районе Киева

Сообщается, что среди двора ЖК "Амурский", который находится в Голосеевском районе столицы, произошла стрельба.

Неизвестный мужчина в черном выстрелил в другого гражданина и скрылся с места происшествия. Пока о причинах инцидента неизвестно. Видео было снято очевидцами с балкона дома.