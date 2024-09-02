В Голосеевском районе Киева мужчина начал стрельбу — СМИ

В Киеве произошла стрельба возле одного из ЖК — СМИ
2 сентября 2024 19:48
Стрельба возле ЖК в Киеве. Фото: скриншот с видео
В Киеве возле жилого комплекса "Амурский" произошла стрельба, которую совершил мужчина в черном. Сначала он стрелял в землю, а затем попал человеку в ноги.
Об этом сообщает Telegraf.
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Сообщается, что среди двора ЖК "Амурский", который находится в Голосеевском районе столицы, произошла стрельба.
Неизвестный мужчина в черном выстрелил в другого гражданина и скрылся с места происшествия. Пока о причинах инцидента неизвестно. Видео было снято очевидцами с балкона дома.
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