Удар по Киеву 2 сентября – в ГСЧС показали последствия

Спасатели ликвидируют последствия удара по Киеву. Фото: ГСЧС Украины

Сегодня россияне атаковали город Киев. Спасатели работали в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах, где пострадали три человека, один из которых госпитализирован.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в понедельник, 2 сентября.

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Утром 2 сентября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки в нескольких районах столицы зафиксировали падение обломков, что привело к разрушениям гражданской инфраструктуры и автомобилей.

Спасатели в результате вражеской атаки. Фото: ГСЧС Украины

"Сегодня утром жители Киева раз проснулись под звуки взрывов. На этих кадрах работа столичных спасателей во время ликвидации последствий очередной российской атаки" , — говорится в сообщении.

Спасательные службы при атаке Киев. Фото: ГСЧС Украины

В ГСЧС отметили, что спасатели работали в трех районах Киева: Святошинском, Голосеевском и Шевченковском.

Спасатели при ликвидации последствий. Фото: ГСЧС Украины

Сообщается, что среди пострадавших три человека, один человек был госпитализирован для оказания медицинской помощи.