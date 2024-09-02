Удар по Киеву 2 сентября – в ГСЧС показали последствия

Массированная атака на Киев — в ГСЧС обнародовали кадры по ликвидации последствий
Сегодня россияне атаковали город Киев. Спасатели работали в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах, где пострадали три человека, один из которых госпитализирован.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в понедельник, 2 сентября.
Атака на Киев 2 сентября
Утром 2 сентября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки в нескольких районах столицы зафиксировали падение обломков, что привело к разрушениям гражданской инфраструктуры и автомобилей.
"Сегодня утром жители Киева раз проснулись под звуки взрывов. На этих кадрах работа столичных спасателей во время ликвидации последствий очередной российской атаки" , — говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что спасатели работали в трех районах Киева: Святошинском, Голосеевском и Шевченковском.
Сообщается, что среди пострадавших три человека, один человек был госпитализирован для оказания медицинской помощи.
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