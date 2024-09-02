У Голосіївському районі Києва чоловік розпочав стрілянину — ЗМІ

У Києві сталася стрілянина біля одного із ЖК — ЗМІ
2 вересня 2024 19:48
Стрілянина біля ЖК у Києві. Фото: скриншот із відео
У Києві біля житлового комплексу "Амурський" сталася стрілянина, яку здійснив чоловік у чорному. Спочатку він стріляв у землю, а потім поцілив людині в ноги.
Про це повідомляє Telegraf.
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Повідомляється, що посеред двору ЖК "Амурський", який знаходиться у Голосіївському районі столиці, сталася стрілянина.
Невідомий чоловік у чорному вистрілив в іншого громадянина і зник із місця події. Наразі про причини інциденту невідомо. Відео було зняте очевидцями із балкона будинку.
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