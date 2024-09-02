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У Києві сталася стрілянина біля одного із ЖК — ЗМІ

2 вересня 2024 19:48
Валерія Барановська - редактор
У Голосіївському районі Києва чоловік розпочав стрілянину — ЗМІ
Стрілянина біля ЖК у Києві. Фото: скриншот із відео
Валерія Барановська - редактор

У  Києві біля житлового комплексу "Амурський" сталася стрілянина, яку здійснив чоловік у чорному. Спочатку він стріляв у землю, а потім поцілив людині в ноги.

Про це повідомляє Telegraf.

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Повідомляється, що посеред двору ЖК "Амурський", який знаходиться у Голосіївському районі столиці, сталася стрілянина. 

Невідомий чоловік у чорному вистрілив в іншого громадянина і зник із місця події. Наразі про причини інциденту невідомо. Відео було зняте очевидцями із балкона будинку.

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