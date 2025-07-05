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Главная Киев В Киеве стартовали соревнования по волейболу сидя среди ветеранов

В Киеве стартовали соревнования по волейболу сидя среди ветеранов

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 13:20
В Киеве начались всеукраинские соревнования по волейболу сидя среди ветеранов и военнослужащих
Соревнования по волейболу сидя. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 5 июля, в Киеве начались всеукраинские соревнования по волейболу сидя среди ветеранов и военнослужащих. В течение двух дней команды из разных уголков страны будут соревноваться за победу — в мероприятии принимают участие около 120 участников.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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Соревнования по волейболу сидя среди ветеранов

Как отметил руководитель ветеранского отдела Центра инициатив "Повернись живим" и главный организатор соревнований Тарас Ковалик, перед стартом турнира для участников провели специальную программу восстановления. 45 ветеранов прошли тренировки по волейболу сидя, получили поддержку реабилитологов, массажистов и психологов.

Волейбол сидячі змагання серед ветеранів у Києві
Турнир по волейболу сидя среди ветеранов. Фото: Новини.LIVE

Участники говорят, что даже не представляли, насколько увлекательным может быть волейбол в этом формате. Для многих соревнования стали не только возможностью посоревноваться, но и шансом найти новых друзей и почувствовать командный дух.

Волейбол сидячи змагання серед ветеранів у Києві
Команды соревнуются за победу. Фото: Новини.LIVE

Кроме соревновательной части, на специальной локации желающие смогут пострелять из лука, попробовать себя в настольном теннисе, бочче, гольфе, гребле на тренажерах, вейкбординге и даже беговых лыжах.

Волейбол сидячи змагання серед ветеранів у Києві
Участники соревнований. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в Киеве свой первый сет сыграл ветеран российско-украинской войны Алексей Дернов, который потерял руку.

Также мы сообщали, что во Львове состоялись соревнования UNBROKEN GAMES — спортивное событие, посвященное ветеранам и военным, которые получили ранения в результате войны.

Киев спорт ветераны военные волейбол
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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