Соревнования по волейболу сидя. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 5 июля, в Киеве начались всеукраинские соревнования по волейболу сидя среди ветеранов и военнослужащих. В течение двух дней команды из разных уголков страны будут соревноваться за победу — в мероприятии принимают участие около 120 участников.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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Соревнования по волейболу сидя среди ветеранов

Как отметил руководитель ветеранского отдела Центра инициатив "Повернись живим" и главный организатор соревнований Тарас Ковалик, перед стартом турнира для участников провели специальную программу восстановления. 45 ветеранов прошли тренировки по волейболу сидя, получили поддержку реабилитологов, массажистов и психологов.

Турнир по волейболу сидя среди ветеранов. Фото: Новини.LIVE

Участники говорят, что даже не представляли, насколько увлекательным может быть волейбол в этом формате. Для многих соревнования стали не только возможностью посоревноваться, но и шансом найти новых друзей и почувствовать командный дух.

Команды соревнуются за победу. Фото: Новини.LIVE

Кроме соревновательной части, на специальной локации желающие смогут пострелять из лука, попробовать себя в настольном теннисе, бочче, гольфе, гребле на тренажерах, вейкбординге и даже беговых лыжах.

Участники соревнований. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в Киеве свой первый сет сыграл ветеран российско-украинской войны Алексей Дернов, который потерял руку.

Также мы сообщали, что во Львове состоялись соревнования UNBROKEN GAMES — спортивное событие, посвященное ветеранам и военным, которые получили ранения в результате войны.