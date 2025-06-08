Ветеран з протезом Олексій Дернов зіграв свій перший сет — відео

Ветеран, який втратив руку, зіграв свій перший сет — відео
Під час благодійного заходу Go to the Future, який відбувся 8 червня у Києві, свій перший сет зіграв Олексій Дернов. Чоловік — ветеран російсько-української війни, який втратив руку.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Перший сет ветерана Олексія Дернова
Оборонець Олексій Дернов з Кіровоградщини отримав важке поранення влітку 2023 року. Внаслідок цього, захисник втратив руку. Наразі чоловік пройшов реабілітацію та протезування. В межах благодійного забігу Go to the Future ветеран зіграв свій перший сет. Глядачі оцінили його оплесками та запальними танцями.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що захід Go to the Future об'єднав багатьох українських знаменитостей. Участь взяли відомі інфлюенсери, спортсмени та актори.
Своїми враженнями від благодійного забігу у Києві поділились ветерани. Вони зазначили, що такі заходи мотивують та надихають.
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