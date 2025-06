Ветеран з протезом Олексій Дернов зіграв свій перший сет — відео

Український ветеран Олексій Дернов. Фото: Новини.LIVE

Під час благодійного заходу Go to the Future, який відбувся 8 червня у Києві, свій перший сет зіграв Олексій Дернов. Чоловік — ветеран російсько-української війни, який втратив руку.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Перший сет ветерана Олексія Дернова

Оборонець Олексій Дернов з Кіровоградщини отримав важке поранення влітку 2023 року. Внаслідок цього, захисник втратив руку. Наразі чоловік пройшов реабілітацію та протезування. В межах благодійного забігу Go to the Future ветеран зіграв свій перший сет. Глядачі оцінили його оплесками та запальними танцями.

Ветеран Олексій Дернов. Фото: Новини.LIVE

Олексій Дернов грає свій перший сет. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що захід Go to the Future об'єднав багатьох українських знаменитостей. Участь взяли відомі інфлюенсери, спортсмени та актори.

Своїми враженнями від благодійного забігу у Києві поділились ветерани. Вони зазначили, що такі заходи мотивують та надихають.