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Ветеран, який втратив руку, зіграв свій перший сет — відео

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Дата публікації: 8 червня 2025 14:46
Ветеран з протезом Олексій Дернов зіграв свій перший сет — відео
Український ветеран Олексій Дернов. Фото: Новини.LIVE

Під час благодійного заходу Go to the Future, який відбувся 8 червня у Києві, свій перший сет зіграв Олексій Дернов. Чоловік — ветеран російсько-української війни, який втратив руку.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Перший сет ветерана Олексія Дернова

Оборонець Олексій Дернов з Кіровоградщини отримав важке поранення влітку 2023 року. Внаслідок цього, захисник втратив руку. Наразі чоловік пройшов реабілітацію та протезування. В межах благодійного забігу Go to the Future ветеран зіграв свій перший сет. Глядачі оцінили його оплесками та запальними танцями.

 

Ветеран Олексій Дернов зіграв свій перший сет
Ветеран Олексій Дернов. Фото: Новини.LIVE
Ветеран Олексій Дернов зіграв свій перший сет
Олексій Дернов грає свій перший сет. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що захід Go to the Future об'єднав багатьох українських знаменитостей. Участь взяли відомі інфлюенсери, спортсмени та актори.

Своїми враженнями від благодійного забігу у Києві поділились ветерани. Вони зазначили, що такі заходи мотивують та надихають.

Київ музика благодійність ветерани протезування
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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