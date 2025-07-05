Змагання з волейболу сидячи. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 5 липня, в Києві розпочалися всеукраїнські змагання з волейболу сидячи серед ветеранів і військовослужбовців. Протягом двох днів команди з різних куточків країни змагатимуться за перемогу — у заході беруть участь близько 120 учасників.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Змагання з волейболу сидячи серед ветеранів

Як зазначив керівник ветеранського відділу Центру ініціатив "Повернись живим" і головний організатор змагань Тарас Ковалик, перед стартом турніру для учасників провели спеціальну програму відновлення. 45 ветеранів пройшли тренування з волейболу сидячи, отримали підтримку реабілітологів, масажистів і психологів.

Турнір з волейболу сидячи серед ветеранів. Фото: Новини.LIVE

Учасники кажуть, що навіть не уявляли, наскільки захопливим може бути волейбол у цьому форматі. Для багатьох змагання стали не лише можливістю позмагатися, а й шансом знайти нових друзів і відчути командний дух.

Команди змагаються за перемогу. Фото: Новини.LIVE

Окрім змагальної частини, на спеціальній локації охочі зможуть постріляти з лука, спробувати себе в настільному тенісі, боччі, гольфі, веслуванні на тренажерах, вейкбордингу та навіть бігових лижах.

Учасники змагань. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що у Києві свій перший сет зіграв ветеран російсько-української війни Олексій Дернов, який втратив руку.

Також ми повідомляли, що у Львові відбулися змагання UNBROKEN GAMES — спортивна подія, присвячена ветеранам і військовим, які отримали поранення внаслідок війни.