Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві стартували змагання з волейболу сидячи серед ветеранів

У Києві стартували змагання з волейболу сидячи серед ветеранів

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 13:20
В Києві розпочалися всеукраїнські змагання з волейболу сидячи серед ветеранів і військовослужбовців
Змагання з волейболу сидячи. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 5 липня, в Києві розпочалися всеукраїнські змагання з волейболу сидячи серед ветеранів і військовослужбовців. Протягом двох днів команди з різних куточків країни змагатимуться за перемогу — у заході беруть участь близько 120 учасників.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Змагання з волейболу сидячи серед ветеранів

Як зазначив керівник ветеранського відділу Центру ініціатив "Повернись живим" і головний організатор змагань Тарас Ковалик, перед стартом турніру для учасників провели спеціальну програму відновлення. 45 ветеранів пройшли тренування з волейболу сидячи, отримали підтримку реабілітологів, масажистів і психологів.

Волейбол сидячі змагання серед ветеранів у Києві
Турнір з волейболу сидячи серед ветеранів.  Фото: Новини.LIVE

Учасники кажуть, що навіть не уявляли, наскільки захопливим може бути волейбол у цьому форматі. Для багатьох змагання стали не лише можливістю позмагатися, а й шансом знайти нових друзів і відчути командний дух.

Волейбол сидячи змагання серед ветеранів у Києві
Команди змагаються за перемогу.  Фото: Новини.LIVE

Окрім змагальної частини, на спеціальній локації охочі зможуть постріляти з лука, спробувати себе в настільному тенісі, боччі, гольфі, веслуванні на тренажерах, вейкбордингу та навіть бігових лижах.

Волейбол сидячи змагання серед ветеранів у Києві
Учасники змагань.  Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що у Києві свій перший сет зіграв ветеран російсько-української війни Олексій Дернов, який втратив руку.

Також ми повідомляли, що у Львові відбулися змагання UNBROKEN GAMES — спортивна подія, присвячена ветеранам і військовим, які отримали поранення внаслідок війни.

Київ спорт ветерани військові волейбол
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації