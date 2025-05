Забег SPARTAN KYIV 2025 — в столице собирают средства для ГУР

Благотворительный забег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 17 мая стартовал забег SPARTAN KYIV 2025 в поддержку Главного управления разведки Минобороны Украины. На событие собрались сотни людей разного возраста и уровня подготовки.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Забег в Киеве 17 мая

Благотворительный забег с препятствиями Spartan KYIV 2025 состоится 17-18 мая. Его главная цель — собрать средства для ГУР. Он посвящен годовщине легендарной операции украинских разведчиков, во время которой в 2022 году ГУР осуществило серию сложнейших авиарейсов в заблокированный Мариуполь, доставив защитникам "Азовстали" необходимые ресурсы. Это была уникальная операция, которой не знала даже мировая история.

Как известно, Spartan Race — мировой лидер среди забегов с препятствиями различной сложности: от пяти километров до ультра дистанции. Формат соревнований был основан в США в 2007 году, а с началом полномасштабного вторжения в Украине, все забеги Spartan Ukraine стали исключительно благотворительными. Это позволяет спортсменами не только испытать свои силы, но и объединиться ради доброго дела.

Разминка перед забегом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Забег в Киеве 17 мая. Фото: Новини.LIVE

Старт забега в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что в 2024 году Spartan-сообщество собрало 5,7 млн грн, за которые было приобретено 200 FPV-дронов, а также часть средств передано на морской дрон MAGURA V5.

Напомним, 8 июня 2025 года, на территории ВДНХ (Urban Park) в Киеве состоится уже второй благотворительный забег "Go to the Future". Это событие в поддержку военных, которые потеряли конечности.

А 4 мая во Львове был "Новая почта полумарафон". Таким образом хотели собрать средства для поддержки Национального реабилитационного центра Unbroken.