SPARTAN KYIV 2025 відбудеться на підтримку ГУР — де та коли

Пресконференція перед забігом SPARTAN KYIV 2025. Фото: Новини.LIVE

Вже наступних вихідних відбудеться благодійний забіг SPARTAN KYIV 2025. Він буде присвячений річниці захисту "Азовсталі", а виручені кошти віддадуть на потреби українських розвідників.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик побувала на пресконференції заходу.

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Пресконференція забігу SPARTAN KYIV 2025 розпочалась в атмосфері воєнного часу. Гвинтокрил Мі-8 прилетів на майданчик і став нагадуванням про одну з легендарних операцій українських захисників — "Небо".

"Цей забіг — благодійний. У нього є важлива соціальна складова. Ми біжимо в пам'ять наших бійців, в пам'ять спецоперації "Небо", яку провели ГУР разом з Силами оборони України. Це дуже важливо", — розповіла голова благодійного фонду і співорганізатор забігу Діана Подолянчук.

Операцію провели у 2022 році. Це була серія надскладних польотів, щоб доставити їжу та медикаменти заблокованим захисникам "Азовсталі". Однак, успіх цього завдання також став символом української боротьби.

"Ця операція показала, що Україна бореться до останнього. Ця операція дала відчути оборонцям Маріуполя, що про них не забули. Що про них пам'ятають і готові прийти на допомогу", — заявив представник ГУР МО України Євгеній Єрін.

SPARTAN KYIV 2025 — це спортивне змагання, яке проведуть вже втретє. У програмі вісім різноманітних дистанцій: Super, Sprint, Charity Sprint, Team Race, Para Race і не тільки.

"Головна ціль забігу — це єднання людей. Сила наша в єдності. 10% від внеску під час реєстрації на забіг ми будемо перераховувати на потреби ГУР МО. Також всі 100% внесків партнерів будуть направлені на допомогу розвідникам", — розповів організатор заходу Олексій Вовк.

Пресконференція SPARTAN KYIV 2025. Фото: Новини.LIVE

Задонатити для ГУР можна вже зараз за посиланням, а реєстрація на забіг триває тут. Забіг відбудеться 17-18 травня на ВДНГ.

На тогорічному заході Spartan-спільнота зібрала 5,7 млн грн, які було спрямовано на закупівлю 200 FPV-дронів та підтримку морського дрона MAGURA V5.

Нагадаємо, ми розповідали, як кияни витримують постійні обстріли.Також очільник ГУР Кирило Буданов висловився про 9 травня та Другу світову війну.