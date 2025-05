Забіг SPARTAN KYIV 2025 — у столиці збирають кошти для ГУР

Благодійний забіг у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві 17 травня стартував забіг SPARTAN KYIV 2025 на підтримку Головного управління розвідки Міноборони України. На подію зібрались сотні людей різного віку та рівня підготовки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Забіг у Києві 17 травня

Благодійний забіг з перешкодами Spartan KYIV 2025 відбудеться 17-18 травня. Його головна мета — зібрати кошти для ГУР. Він присвячений річниці легендарної операції українських розвідників, під час якої у 2022 році ГУР здійснило серію надскладних авіарейсів до заблокованого Маріуполя, доставивши захисникам "Азовсталі" необхідні ресурси. Це була унікальна операція, якої не знала навіть світова історія.

Як відомо, Spartan Race — світовий лідер серед забігів з перешкодами різної складності: від п'яти кілометрів до ультра дистанції. Формат змагань був започаткований у США у 2007 році, а з початком повномасштабного вторгнення в Україні, усі забіги Spartan Ukraine стали виключно благодійними. Це дає змогу спортсменами не лише випробувати свої сили, а й об'єднатися заради доброї справи.

Розминка перед забігом у Києві. Фото: Новини.LIVE

Забіг у Києві 17 травня. Фото: Новини.LIVE

Старт забігу у Києві. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що у 2024 році Spartan-спільнота зібрала 5,7 млн грн, за які було придбано 200 FPV-дронів, а також частину коштів передано на морський дрон MAGURA V5.

Нагадаємо, 8 червня 2025 року, на території ВДНГ (Urban Park) у Києві відбудеться вже другий благодійний забіг "Go to the Future". Це подія на підтримку військових, які втратили кінцівки.

А 4 травня у Львові був "Нова пошта напівмарафон". Таким чином хотіли зібрати кошти для підтримки Національного реабілітаційного центру Unbroken.