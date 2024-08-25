В Киеве проходит Забег в вышиванках

Люди в вышиванках участвуют в беговом марафоне. Иллюстративное фото: galka.if.ua

В Киеве проходит патриотический "Забег в вышиванках", в котором принимают участие более тысячи украинцев. Часть средств от продажи билетов на мероприятие будет направлена на реабилитацию украинских военных.

Об этом сообщают местные паблики.

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В Киеве стартовал патриотический "Забег в вышиванках"

В воскресенье, 25 августа, в столице стартовал уже 11-й "Забег в вышиванках". Более тысячи украинцев в традиционных украинских рубашках приняли участие в соревнованиях на разные дистанции в пять, десять и 21,1 километра.

Известно, что продажа билетов на участие в марафоне стартовала от 900 грн. В этом году организаторы также решили объединить спорт с благотворительностью — 15% стоимости каждого билета будет направлено на реабилитацию украинских военных.