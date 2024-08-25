У Києві проходить Забіг у вишиванках

У Києві стартував благодійний "Забіг у вишиванках" — на що збирають кошти
У Києві проходить патріотичний "Забіг у вишиванках", в якому беруть участь понад тисяча українців. Частина коштів від продажу квитків на захід буде направлена на реабілітацію українських військових.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
У Києві стартував патріотичний "Забіг у вишиванках"
У неділю, 25 серпня, у столиці стартував вже 11-й "Забіг у вишиванках". Понад тисяча українців у традиційних українських сорочках взяли участь у змаганнях на різні дистанції у п'ять, десять та 21,1 кілометра.
Відомо, що продаж квитків на участь у марафоні стартував від 900 грн. Цьогоріч організатори також вирішили поєднати спорт з благодійністю — 15% від вартості кожного квитка буде направлено на реабілітацію українських військових.
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