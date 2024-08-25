Графики отключения света в Киеве 25 августа

В КМВА ответили, будут ли завтра отключать свет в Киеве
Графики отключения света в Киеве сегодня, 25 августа, применять не планируют. Соответствующее указание дало "Укрэнерго".
Об этом в субботу, 24 августа, сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА) в Telegram.
Что сказали представители власти
"Завтра, 25 августа, по указанию "Укрэнерго", в столице отключения света не прогнозируются", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко, которого цитирует официальный канал.
Кроме того, он призвал экономно потреблять электроэнергию.
В то же время сегодня графиков отключений света не будет и в других регионах Украины, о чем отметили в "Укрэнерго".
"Завтра, 25 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируется", — говорится в сообщении.
В случае изменения ситуации, о применении отключений будет сообщено дополнительно.
"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00", — отметили в "Укрэнерго".
Где узнать график отключения света для своей области, если его введут
Украинцы могут посмотреть графики отключения света для своего региона, воспользовавшись следующими ссылками:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера:
- используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны;
- не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой;
- откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату;
- носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен;
- пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию;
- используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера;
- избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00;
Прогноз по отключениям света
Очередные ограничения и отключения света в Украину ожидают уже осенью, после начала отопительного сезона. Такого мнения придерживается эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, в этот период потребление электроэнергии вырастет как минимум на треть, поэтому света может не быть до 12 часов в сутки.
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