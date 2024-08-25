Графики отключения света в Киеве 25 августа

Энергетик производит ремонтные работы. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киеве сегодня, 25 августа, применять не планируют. Соответствующее указание дало "Укрэнерго".

Об этом в субботу, 24 августа, сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА) в Telegram.

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"Завтра, 25 августа, по указанию "Укрэнерго", в столице отключения света не прогнозируются", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко, которого цитирует официальный канал.

Кроме того, он призвал экономно потреблять электроэнергию.

В то же время сегодня графиков отключений света не будет и в других регионах Украины, о чем отметили в "Укрэнерго".

"Завтра, 25 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируется", — говорится в сообщении.

В случае изменения ситуации, о применении отключений будет сообщено дополнительно.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00", — отметили в "Укрэнерго".

Где узнать график отключения света для своей области, если его введут

Украинцы могут посмотреть графики отключения света для своего региона, воспользовавшись следующими ссылками:

Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера:

используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны;

, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда. увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой;

, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой; откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк , используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату;

, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату; носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен;

— светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен; пейте много воды , избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию;

, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию; используйте вентиляторы, работающие от батареек , или веера ;

, или ; избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00;

Прогноз по отключениям света

Очередные ограничения и отключения света в Украину ожидают уже осенью, после начала отопительного сезона. Такого мнения придерживается эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, в этот период потребление электроэнергии вырастет как минимум на треть, поэтому света может не быть до 12 часов в сутки.