В Киеве возник скандал из-за ремонта моста на 440 млн грн

Мост на Дарнице. Фото иллюстративное: Наші гроші

В Киеве под угрозой срыва ремонт моста возле станции метро "Дарница". Это связано со скандалом с тендером в 440 миллионов гривен.

Об этом сообщают в проекте "Наші гроші" в среду, 20 ноября.

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Скандал вокруг ремонта моста

Государственная аудиторская служба обнаружила, что "Киевавтодор" отклонил более дешевое предложение конкурента, отдав предпочтение более дорогому подрядчику, а именно компании "Автомагистраль-Юг".

Аудиторы настаивают на расторжении договора, однако "Киевавтодор" оспаривает это решение в суде. Если выводы ГАСУ подтвердят, ремонт моста может быть отложен на неопределенный срок.

Стоит отметить, что дисквалифицированную компанию обвинили в нарушениях, которые сам "Киевавтодор" разрешал во время тендера.

Информация о Prozorro. Фото: скриншот

Информация о заказчике. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве прокуратуре не удалось обжаловать постановление суда об изменении меры пресечения для владельца Полтавского турбомеханического завода. Его обвиняют в организации поставок компонентов для оборонно-промышленного комплекса России.

Ранее мы писали о том, что Львовский городской совет потребовал устранить препятствия в пользовании коммунального участка на территории макаронной фабрики и снести самострой. Суд отказал в иске.