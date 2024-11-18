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У Києві суд випустив з СІЗО підприємця, який співпрацював з РФ

18 листопада 2024 09:58
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві суд відхилив скаргу прокуратури щодо зміни запобіжного заходу Григорію Дашутіну
Власник Полтавського турбомеханічного заводу Григорій Дашутін. Фото: kievvlast.com.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві прокуратурі не вдалося оскаржити ухвалу Печерського райсуду Києва щодо зміни запобіжного заходу для власника Полтавського турбомеханічного заводу Григорія Дашутіна. Його звинувачують в організації постачання компонентів для оборонно-промислового комплексу Росії.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Колегія суддів Київського апеляційного суду, розглядаючи скаргу прокуратури, дійшла висновку, що суд першої інстанції належно врахував тяжкість покарання, яке може бути призначене Дашутіну, позитивні характеристики проросійського підприємця, його статус екснародного депутата України, а також незадовільний стан здоров'я та потребу в належній медичній допомозі.

З огляду на це, апеляційна скарга на рішення Печерського районного суду Києва була залишена без задоволення.

Дашутін перебував у київському СІЗО протягом близько року. Після зміни запобіжного заходу він повернувся додому та через своїх адвокатів розпочав процес зупинки роботи Полтавського турбомеханічного заводу.

Зокрема, у жовтні та листопаді на підприємстві було введено заборону на укладання нових контрактів з постачальниками. Крім того, почали відключати електроенергію, воду та опалення, ливарне виробництво було зупинено, а заборгованість по заробітній платі зросла. 

Київський районний суд Полтави ухвалив рішення змінити запобіжні заходи ще для двох осіб, обвинувачених у кримінальному провадженні щодо постачання комплектуючих для російського військово-промислового комплексу.

Їхнє тримання під вартою було замінене на цілодобовий домашній арешт. Для трьох інших — суд продовжив термін цілодобового домашнього арешту, а одному підсудному продовжили домашній арешт у нічний час.

Нагадаємо, Львівська міська рада подала позов до суду з вимогою усунути перешкоди для використання комунальної ділянки на території макаронної фабрики та знести самовільно збудовану споруду.

Раніше суд зобов'язав Фастівську міську раду оформити право власності на списане протирадіаційне укриття. 

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