У Києві виник скандал через ремонт мосту на 440 млн грн

Міст на Дарниці. Фото ілюстративне: Наші гроші

У Києві під загрозою зриву перебуває ремонт мосту біля станції метро "Дарниця". Це пов'язано зі скандалом із тендером на 440 мільйонів гривень.

Про це повідомляють у проєкті "Наші гроші" у середу, 20 листопада.

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Скандал навколо ремонту мосту

Державна аудиторська служба виявила, що "Київавтодор" відхилив дешевшу пропозицію конкурента, віддавши перевагу дорожчому підряднику, а саме компанії "Автомагістраль-Південь".

Аудитори наполягають на розірванні договору, однак "Київавтодор" оскаржує це рішення в суді. Якщо висновки ДАСУ підтвердять, ремонт мосту можуть відкласти на невизначений термін.

Варто зазначити, що компанію, яку дискваліфікували, звинуватили у порушеннях, які сам "Київавтодор" дозволяв під час тендеру.

Інформація на Prozorro. Фото: скриншот

Інформація про замовника. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві прокуратурі не вдалося оскаржити ухвалу суду щодо зміни запобіжного заходу для власника Полтавського турбомеханічного заводу. Його звинувачують в організації постачання компонентів для оборонно-промислового комплексу Росії.

Раніше ми писали про те, що Львівська міська рада вимагала усунути перешкоди в користуванні комунальної ділянки на території макаронної фабрики та знести самобуд. Суд відмовив у позові.