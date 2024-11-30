Прорыв водопровода на левом берегу 30 ноября – в сети показали видео

В Киеве произошел большой прорыв трубопровода — видео последствий
В Киеве в субботу, 30 ноября, на левом берегу произошел прорыв водопровода. В результате затопило дорогу, автомобили по колеса в воде.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.
Прорыв трубопровода в Киеве
"Специалисты "Киевводоканала" локализовали масштабную утечку, которая произошла на водопроводной сети", — говорится в сообщении.
Из-за инцидента было перекрыто дорожное движение с улицы Здолбуновской в направлении улицы Анны Ахматовой. На месте работают аварийные бригады Киевводоканала и других коммунальных служб, специалисты ликвидируют последствия.
"Частно подтоплена автостоянка на проспекте Петра Григоренко, 18, рядом расположенные парковочные площадки, а также проезжая часть проспекта", — уточнили в КГГА.
Ранее представитель коммунальных служб Киева заявил, что износ водопроводных сетей составляет более 70%.
А депутат Киевсовета Андрей Задерейко заявил, что в Киеве мосты работают на границе и со значительной перегрузкой.
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