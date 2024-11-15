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Що відремонтують на мосту Метро та як це вплине на Київ

15 листопада 2024 08:47
Євгенія Брюховецька - редактор
Ремонт мосту Метро — які роботи планують виконати
Ремонт мосту Метро. Фото: Telegram/Віталій Кличко
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві на мосту Метро розпочалися протиаварійні роботи. Об'єкт готують до реставрації, аби зробити його більш безпечним та комфортним для мешканців міста.

Про це видання LIFE Kyiv.ua.

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Ремонт мосту Метро

Міст Метро є одним з ключових транспортних об'єктів Києва, зокрема, для громадського транспорту, який щодня перевозить людей між лівим та правим берегом.

Тому міська влада вирішила провести реставрацію: вже почалося встановлення тимчасових допоміжних металевих конструкцій у прогонах мосту. Це допоможе зміцнити конструкцію та знизити навантаження на основні опори до початку відновлення, не перекриваючи на ньому рух.

Відомо, що експлуатацію мосту розпочали ще у 1965 році, з того часу його стан значно погіршився, зокрема, через зростаюче навантаження за останні десятиліття.

Міст Метро під загрозою - коли планують ремонт
Ремонт мосту Метро. Фото: Telegram/Віталій Кличко

Як ремонт вплине на рух транспорту

Зараз на мосту Метро знизили пропускну здатність для транспорту, зокрема для важких вантажних автомобілів. Обмеження руху можуть вплинути на затори на магістралях поруч, особливо у години пік. Тому влада Києва радить водіям обирати альтернативні маршрути чи їздити громадським транспортом.

Однак через роботи комунальний транспорт може затримуватися. Міські служби вже працюють над тим, аби зменшити дискомфорт для пасажирів.

Що з мостом Метро у Києві і чи планують ремонтувати
Ремонт мосту Метро. Фото: Telegram/Віталій Кличко

Які роботи плануються на мосту Метро

Реставрація мосту включатиме:

  • ремонт несучих конструкцій для підвищення їх міцності та витривалості;
  • заміну дорожнього покриття на сучасне, яке витримує інтенсивне навантаження;
  • облаштування захисних бар’єрів та модернізація пішохідної зони;
  • інтеграцію сучасних систем моніторингу стану мосту, які дозволять стежити у режимі реального часу.

Нагадаємо, "Київський метрополітен" оголосило тендер на послуги під час будівництва нових станцій метро на Виноградар. Там готові виділити понад 30 мільйонів гривень.

Також ми писали, що у червні обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу.

Віталій Кличко Київ ремонт автомобіль громадський транспорт міст Метро

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