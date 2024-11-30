Прорив водопроводу на лівому березі 30 листопада - у мережі показали відео

Працівник "Київводоканалу". Ілюстративне фото: Вечірній Київ

У Києві у суботу, 30 листопада, на лівому березі стався прорив водопроводу. Внаслідок цього затопило дорогу, автомобілі по колеса у воді.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.

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"Фахівці "Київводоканалу" локалізували масштабний витік, що стався на водопровідній мережі", — йдеться у повідомленні.

Через інцидент було перекрито дорожній рух з вулиці Здолбунівської в напрямку вулиці Анни Ахматової. На місці працюють аварійні бригади "Київводоканалу" та інших комунальних служб, фахівці ліквідовують наслідки.

"Частково підтоплено автостоянку на проспекті Петра Григоренка, 18, паркувальні майданчики, що розташовані поруч, а також проїжджу частину проспекту", — уточнили в КМДА.

Скриншот допису КМДА

Раніше представник комунальних служб Києва заявив, що зношеність водопровідних мереж становить понад 70%.

А депутат Київради Андрій Задерейко заявив, що у Києві мости працюють на межі та зі значним перевантаженням.