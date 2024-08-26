У Києві через тривогу 26 серпня ціни на таксі стрімко зросли

У Києві стрімко зросли ціни на таксі через ранкову атаку — скільки доведеться заплатити
26 серпня 2024 08:17
Автомобіль таксі. Ілюстративне фото: kyiv.comments.ua
По всій території України вранці у понеділок, 26 серпня, оголошено повітряну тривогу через зліт російської авіації та пуски ракет. Водночас у столиці вже значно зросли ціни на послуги таксі.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
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Ціни на таксі у Києві
Якщо ви їдете з міста Бровари у напрямку Печерського району Києва — за поїздку на таксі вам доведеться заплатити від 433 гривень.
А у випадку, якщо потрібно дістатися до Хрещатика з лівого берега столиці — ціна поїздки становитиме від 657 гривень.
Вартість проїзду на таксі з населених пунктів поблизу Києва, наприклад, з Вишневого до центру столиці — коштуватиме від 447 гривень.
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