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В Киеве стремительно растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

7 февраля 2024 00:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве стремительно растет количество заболевших гриппом и ОРВИ
Девушка болеет гриппом. Фото: shutterstock
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве зарегистрировано 20 229 новых случаев гриппа и ОРВИ, включая случаи COVID-19. Об этом заявили в Городском управлении контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения. 

Сообщение передает Киевская городская государственная администрация во вторник, 6 февраля.

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Стремительный рост заболевших гриппом и ОРВИ

По сравнению с предыдущей неделей, отмечается увеличение числа заболевших на 14,5%, особенно среди детей. В этот период было выявлено 11 305 случаев среди детского населения, что на 24,8% больше, чем 9 061 случай на предыдущей неделе. Среди взрослых зафиксирован рост на 3,7%, с 8 605 до 8 924 случаев.

Дети составляют 55,9% от общего числа заболевших, в то время как на предыдущей неделе этот показатель составлял 51,3%. Среди школьников наблюдается увеличение заболеваемости на 23,7%, с общим количеством 6 301 зарегистрированным случаем.

Случаи заболевания COVID-19

В течение этой же недели было зарегистрировано 383 случая COVID-19, из которых 76 случаев среди детей до 17 лет. Из всех заболевших COVID-19, 67 человек были госпитализированы, включая 18 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 5 взрослых пациентов.

Напомним, в Киевской области фиксируют рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Хуже всего ситуация наблюдается в Бориспольском районе.

Кроме того, во Львовской области возросла заболеваемость ОРВИ. Лидерами среди числа заболевших стали Львовский и Стрыйский районы.

Киев
здоровье
болезнь
медики
КГГА
ОРВИ
грипп

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