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В Киевской области возросло количество больных гриппом и ОРВИ — школы переводят на карантин

1 февраля 2024 14:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киевской области возросло количество больных гриппом и ОРВИ — школы переводят на карантин
Заболеваемость гриппом и ОРВИ. Иллюстративное фото: Украинские новости
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киевской области фиксируют рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Хуже всего ситуация наблюдается в Бориспольском районе.

Об этом сообщает Киевская облгосадминистрация.

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Рост заболеваемости в Киевской области

За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость в Киевской области гриппом и ОРВИ выросла на 39%.

Теперь ее уровень незначительно превышает эпидемический порог — на 8%.

Самые высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в Бориспольском районе, самые низкие — в Вышгородском районе.

Отмечается, что половину общего количества заболевших составляют дети — среди них заболеваемость выросла на 44% по сравнению с прошлой неделей.

Кроме того, количество госпитализированных возросло по сравнению с предыдущей неделей на 44,8%: в больницы попали 302 человека, из них — 183 ребенка.

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Скриншот поста облгосадминистрации

Ранее в КГГА заявили, что в Киеве нет причин переводить школьников на дистанционное обучение. Сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ в киевских школах контролируется.

Кроме того, во Львовской области возросла заболеваемость ОРВИ. Лидерами среди числа заболевших стали Львовский и Стрыйский районы.

Киевская область
ОРВИ
грипп
заболевания

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