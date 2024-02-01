В Киевской области возросло количество больных гриппом и ОРВИ — школы переводят на карантин

Заболеваемость гриппом и ОРВИ. Иллюстративное фото: Украинские новости

В Киевской области фиксируют рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Хуже всего ситуация наблюдается в Бориспольском районе.

Об этом сообщает Киевская облгосадминистрация.

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Рост заболеваемости в Киевской области

За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость в Киевской области гриппом и ОРВИ выросла на 39%.

Теперь ее уровень незначительно превышает эпидемический порог — на 8%.

Самые высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в Бориспольском районе, самые низкие — в Вышгородском районе.

Отмечается, что половину общего количества заболевших составляют дети — среди них заболеваемость выросла на 44% по сравнению с прошлой неделей.

Кроме того, количество госпитализированных возросло по сравнению с предыдущей неделей на 44,8%: в больницы попали 302 человека, из них — 183 ребенка.

Скриншот поста облгосадминистрации

Ранее в КГГА заявили, что в Киеве нет причин переводить школьников на дистанционное обучение. Сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ в киевских школах контролируется.

Кроме того, во Львовской области возросла заболеваемость ОРВИ. Лидерами среди числа заболевших стали Львовский и Стрыйский районы.