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У Києві стрімко зростає кількість хворих на грип та ГРВІ

7 лютого 2024 00:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві стрімко зростає кількість хворих на грип та ГРВІ
Дівчина хворіє на грип. Фото: shutterstock
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві зареєстровано 20 229 нових випадків грипу та ГРВІ, включаючи випадки COVID-19. Про це заявили у Міському управлінні контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я.

Повідомлення передає Київська міська державна адміністрація у вівторок, 6 лютого.

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Стрімке зростання хворих на грип та ГРВІ

Порівняно з попереднім тижнем відзначається збільшення кількості хворих на 14,5%, особливо серед дітей. У цей період було виявлено 11305 випадків серед дитячого населення, що на 24,8% більше, ніж 9061 випадок попереднього тижня. Серед дорослих зафіксовано зростання на 3,7%, з 8605 до 8924 випадків.

Діти становлять 55,9% від загальної кількості хворих, у той час, як попереднього тижня цей показник становив 51,3%. Серед школярів спостерігається збільшення захворюваності на 23,7%, із загальною кількістю 6301 зареєстрованим випадком.

Випадки захворювання на COVID-19

Протягом цього тижня було зареєстровано 383 випадки COVID-19, з яких 76 випадків серед дітей до 17 років. З усіх хворих на COVID-19, 67 осіб було госпіталізовано, включаючи 18 дітей. У відділеннях реанімації та інтенсивної терапії перебувають 5 дорослих пацієнтів.

Нагадаємо, у Київській області фіксують зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Найгірша ситуація спостерігається у Бориспільському районі.

Крім того, у Львівській області зросла захворюваність на ГРВІ. Лідерами серед числа хворих стали Львівський та Стрийський райони.

Київ
здоров'я
хвороба
медики
КМДА
ГРВІ
грип

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