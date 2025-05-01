Заявил, что это шутка - в Киеве студент угрожал взорвать обмен валют

Задержание парня. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве студент ворвался в обмен валют и угрожал взорвать помещение. Он требовал отдать ему деньги, но когда его задержали — заявил, что это "шутка".

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram в четверг, 1 мая.

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Студент киевского колледжа, закрыв лицо зашел в помещение обмена валют и просунул кассирше записку. На ней было написано, что у него с собой взрывчатка и он ее взорвет, если та не отдаст все деньги из кассы.

Задержание парня. Фото: Киевская городская прокуратура

В то же время парень громко кричал, чтобы женщины быстрее это делали, потому что у них "остались считанные минуты" до взрыва и угрожал перелезть в зону кассиров. Сотрудницы мгновенно вызвали на место службу охраны, парня задержали.

"Никаких взрывных устройств у него с собой не было. После задержания парень объяснил, что это был пранк, а не разбойное нападение. Хотя свои действия на видео он не снимал и никаких помощников, которые бы снимали все происходящее, с ним не было", — отметили в прокуратуре.

19-летнему парню сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения на обмен валют, ему грозит лишение свободы от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Киеве сегодня совершили покушение на убийство украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко.

Впоследствии в СБУ сообщили, что задержали нападавшую, которая стреляла из огнестрельного оружия.