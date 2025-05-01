Заявив, що це жарт - у Києві студент погрожував підірвати обмін валют

У Києві студент погрожував підірвати обмін валют — деталі
У Києві студент увірвався в обмін валют та погрожував підірвати приміщення. Він вимагав віддати йому гроші, але коли його затримали — заявив, що це "жарт".
Про це повідомила Київська міська прокуратура у Telegram у четвер, 1 травня.
Погрожував підривом
Студент київського коледжу, закривши обличчя, зайшов у приміщення обміну валют та просунув касирці записку. На ній було написано, що у нього з собою вибухівка і він її підірве, якщо та не віддасть усі гроші з каси.
Водночас хлопець голосно кричав, аби жінки швидше це робили, бо в них "залишились лічені хвилини" до вибуху й погрожував перелізти у зону касирів. Співробітниці миттєво викликали на місце службу охорони, хлопця затримали.
"Жодних вибухових пристроїв у нього з собою не було. Після затримання хлопець пояснив, що це був пранк, а не розбійний напад. Хоча свої дії на відео він не знімав, і жодних помічників, які б фільмували все, що відбувається, з ним не було", — зазначили в прокуратурі.
19-річному хлопцю повідомили про підозру у скоєнні розбійного нападу на обмін валют, йому загрожує позбавлення волі від восьми до 15 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві сьогодні скоїли замах на вбивство українського активіста та волонтера Сергія Стерненка.
Згодом в СБУ повідомили, що затримали нападницю, яка стріляла з вогнепальної зброї.
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