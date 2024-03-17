В Киеве студент выпрыгнул из окна общежития
В Киеве в воскресенье, 17 марта, из окна общежития выпрыгнул студент. Пока нет никакой информации о состоянии парня.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Студент выпрыгнул из окна в Киеве
Известно, что несчастный случай произошел на территории студенческого городка Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова в столице.
Подробности инцидента пока неизвестны.
Внимание! Фото 18+ содержит кадры чувствительного нрава.
Напомним, во Львове комик-юморист Михаил Савляк выпрыгнул из окна многоэтажки. У него констатировали несколько переломов костей и позвонков.
Также мы писали, что в Голосеевском районе Киева патрульные полицейские спасли женщину. Она бродила по проезжей части и грозила совершить суицид.
Читайте Новини.LIVE!