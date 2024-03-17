Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве студент выпрыгнул из окна общежития arrow

В Киеве студент выпрыгнул из окна общежития

17 марта 2024 21:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве студент выпрыгнул из окна общежития
Криминалист. Иллюстративное фото: nupp.edu.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в воскресенье, 17 марта, из окна общежития выпрыгнул студент. Пока нет никакой информации о состоянии парня.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Студент выпрыгнул из окна в Киеве

Известно, что несчастный случай произошел на территории студенческого городка Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова в столице.

Подробности инцидента пока неизвестны.

Внимание! Фото 18+ содержит кадры чувствительного нрава.

null
Парень выпрыгнул из окна. Фото: Всевидящее Око

Напомним, во Львове комик-юморист Михаил Савляк выпрыгнул из окна многоэтажки. У него констатировали несколько переломов костей и позвонков.

Также мы писали, что в Голосеевском районе Киева патрульные полицейские спасли женщину. Она бродила по проезжей части и грозила совершить суицид.

Киев
суицид
студенты
общежитие
самоубийство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста