В Киеве студент выпрыгнул из окна общежития

Криминалист. Иллюстративное фото: nupp.edu.ua

В Киеве в воскресенье, 17 марта, из окна общежития выпрыгнул студент. Пока нет никакой информации о состоянии парня.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Студент выпрыгнул из окна в Киеве

Известно, что несчастный случай произошел на территории студенческого городка Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова в столице.

Подробности инцидента пока неизвестны.

Внимание! Фото 18+ содержит кадры чувствительного нрава.

Парень выпрыгнул из окна. Фото: Всевидящее Око

Напомним, во Львове комик-юморист Михаил Савляк выпрыгнул из окна многоэтажки. У него констатировали несколько переломов костей и позвонков.

Также мы писали, что в Голосеевском районе Киева патрульные полицейские спасли женщину. Она бродила по проезжей части и грозила совершить суицид.