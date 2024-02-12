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Хотіла вчинити самогубство — у Голосіївському районі Києва патрульні врятували жінку

12 лютого 2024 16:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Хотіла вчинити самогубство — у Голосіївському районі Києва патрульні врятували жінку
Патрульні, які врятували жінку. Фото: Патрульна поліція Києва
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Голосіївському районі Києва 11 лютого патрульні поліцейські врятували жінку. Вона блукала проїжджою частиною та погрожувала скоїти суїцид.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в понеділок, 12 лютого.

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"Патрулюючи в Голосіївському районі, екіпаж помітив літню жінку, яка блукала проїжджою частиною, плакала та погрожувала вчинити самогубство", — йдеться у повідомленні.

Однак двоє інспекторів поліції вмовили її сісти до службового автомобіля та заспокоїли. Жінка була засмучена та розповіла, що діти з нею не спілкуються, а інших рідних у неї немає.

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Врятована жінка. Фото: Патрульна поліція

На місце викликали медиків, жінку ушпиталили.

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Скриншот допису Патрульної поліції

Нагадаємо, у Львові хлопець вистрибнув з вікна багатоповерхівки. У нього констатували декілька переломів кісток та хребців.

Також ми писали, що у Києві трапилася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Татарській. Внаслідок цього загинув чоловік, ще до приїзду пожежників він вистрибнув з палаючої квартири.

Київ
суїцид
поліція
самогубство

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