Хотіла вчинити самогубство — у Голосіївському районі Києва патрульні врятували жінку

Патрульні, які врятували жінку. Фото: Патрульна поліція Києва

У Голосіївському районі Києва 11 лютого патрульні поліцейські врятували жінку. Вона блукала проїжджою частиною та погрожувала скоїти суїцид.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в понеділок, 12 лютого.

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"Патрулюючи в Голосіївському районі, екіпаж помітив літню жінку, яка блукала проїжджою частиною, плакала та погрожувала вчинити самогубство", — йдеться у повідомленні.

Однак двоє інспекторів поліції вмовили її сісти до службового автомобіля та заспокоїли. Жінка була засмучена та розповіла, що діти з нею не спілкуються, а інших рідних у неї немає.

Врятована жінка. Фото: Патрульна поліція

На місце викликали медиків, жінку ушпиталили.

Скриншот допису Патрульної поліції

Нагадаємо, у Львові хлопець вистрибнув з вікна багатоповерхівки. У нього констатували декілька переломів кісток та хребців.

Також ми писали, що у Києві трапилася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Татарській. Внаслідок цього загинув чоловік, ще до приїзду пожежників він вистрибнув з палаючої квартири.