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У Києві студент вистрибнув з вікна гуртожитку

17 березня 2024 21:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві студент вистрибнув з вікна гуртожитку
Криміналіст. Ілюстративне фото: nupp.edu.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві в неділю, 17 березня, з вікна гуртожитку вистрибнув студент. Наразі немає жодної інформації про стан хлопця.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Студент вистрибнув з вікна у Києві

Відомо, що нещасний випадок стався на території студентського містечка Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова у столиці.

Подробиці інциденту наразі невідомі.

Увага! Фото 18+ містить кадри чутливого характеру.

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Хлопець вистрибнув з вікна. Фото: Всевидящее Око

Нагадаємо, у Львові комік-гуморист Михайло Савляк вистрибнув з вікна багатоповерхівки. У нього констатували декілька переломів кісток та хребців.

Також ми писали, що у Голосіївському районі Києва патрульні поліцейські врятували жінку. Вона блукала проїжджою частиною та погрожувала скоїти суїцид.

Київ
суїцид
студенти
гуртожиток
самогубство

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