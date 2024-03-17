У Києві студент вистрибнув з вікна гуртожитку
У Києві в неділю, 17 березня, з вікна гуртожитку вистрибнув студент. Наразі немає жодної інформації про стан хлопця.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Студент вистрибнув з вікна у Києві
Відомо, що нещасний випадок стався на території студентського містечка Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова у столиці.
Подробиці інциденту наразі невідомі.
Увага! Фото 18+ містить кадри чутливого характеру.
Нагадаємо, у Львові комік-гуморист Михайло Савляк вистрибнув з вікна багатоповерхівки. У нього констатували декілька переломів кісток та хребців.
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