GoodBreadHub — инклюзивный хаб для людей с ментальной инвалидностью

В Киеве создадут простор для людей с ментальной инвалидностью
В здании Good Bread from Good People в Киеве создадут инклюзивное пространство для людей с ментальной инвалидностью. Он будет расположен на четвертом этаже.
Об этом сообщает MC.today: бизнес и инновации.
Пространство для людей с ментальной инвалидностью
"Четвертый этаж станет местом, где объединятся образование и поддержка: здесь заработает лекторий для подготовки социальных терапевтов и комнаты для поддержанного проживания взрослых с ментальной инвалидностью", — рассказал владелец хаба Владислав Малащенко.
Как известно, это проект в сотрудничестве с дизайн-студией Between the Walls и при поддержке других партнеров.
-
Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday
-
Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday
-
Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday
-
Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday
-
Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday
-
Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday
-
Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday
-
Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday
-
Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday
Что известно о Good Bread from Good People
Good Bread From Good People — пекарня в Киеве, где люди с ментальной инвалидностью могут реализоваться, работать и быть равноправной частью общества.
Она работает в столице уже более семи лет и за это время даже несколько раз закрывалась, однако владельцу пекарни удалось возобновить работу заведения. С начала полномасштабной войны она каждый день передает хлеб жителям прифронтовых зон.
Пекарня расположена в Good Bread Hub по улице Алматинской, 2/1. Здание имеет несколько этажей:
- на первом — производственная зона,
- на втором — художественная мастерская,
- на третьем — офис;
- на четвертом уже скоро появятся новые инклюзивные проекты, в частности, пространство для людей с ментальной инвалидностью.
Название Good Bread from Good People переводится с английского как "Хороший хлеб от добрых людей".
Напомним, 1 ноября в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале открыли бронзовую скульптуру проекта "Шукай!". Она посвящена теме возвращения украинцев домой.
Читайте Новини.LIVE!