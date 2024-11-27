GoodBreadHub — инклюзивный хаб для людей с ментальной инвалидностью

Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday

В здании Good Bread from Good People в Киеве создадут инклюзивное пространство для людей с ментальной инвалидностью. Он будет расположен на четвертом этаже.

Об этом сообщает MC.today: бизнес и инновации.

Читайте также:

Пространство для людей с ментальной инвалидностью

"Четвертый этаж станет местом, где объединятся образование и поддержка: здесь заработает лекторий для подготовки социальных терапевтов и комнаты для поддержанного проживания взрослых с ментальной инвалидностью", — рассказал владелец хаба Владислав Малащенко.

Как известно, это проект в сотрудничестве с дизайн-студией Between the Walls и при поддержке других партнеров.

Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday

Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday

Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday

Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday

Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday

Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday

Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday

Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday

Пространство для людей с ментальной инвалидностью. Фото: t.me/mctoday 1/9 ​ 9

Что известно о Good Bread from Good People

Good Bread From Good People — пекарня в Киеве, где люди с ментальной инвалидностью могут реализоваться, работать и быть равноправной частью общества.

Она работает в столице уже более семи лет и за это время даже несколько раз закрывалась, однако владельцу пекарни удалось возобновить работу заведения. С начала полномасштабной войны она каждый день передает хлеб жителям прифронтовых зон.

Пекарня расположена в Good Bread Hub по улице Алматинской, 2/1. Здание имеет несколько этажей:

на первом — производственная зона,

на втором — художественная мастерская,

на третьем — офис;

на четвертом уже скоро появятся новые инклюзивные проекты, в частности, пространство для людей с ментальной инвалидностью.

Название Good Bread from Good People переводится с английского как "Хороший хлеб от добрых людей".

Напомним, 1 ноября в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале открыли бронзовую скульптуру проекта "Шукай!". Она посвящена теме возвращения украинцев домой.