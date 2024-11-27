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У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю

27 листопада 2024 14:33
Карина Приходько - Редактор
GoodBreadHub — інклюзивний хаб для людей з ментальною інвалідністю
Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
Карина Приходько - Редактор

У будівлі Good Bread from Good People у Києві створять інклюзивний простір для людей з ментальною інвалідністю. Він буде розміщений на четвертому поверсі.

Про це повідомляє MC.today: бізнес та інновації

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Простір для людей з ментальною інвалідністю

"Четвертий поверх стане місцем, де поєднаються освіта та підтримка: тут запрацює лекторій для підготовки соціальних терапевтів і кімнати для підтриманого проживання дорослих із ментальною інвалідністю", — розповів власник хабу Владислав Малащенко. 

Як відомо, це проєкт у співпраці з дизайн-студією Between the Walls та за підтримки інших партнерів.

  • У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю - фото 1
    Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
  • У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю - фото 2
    Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
  • У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю - фото 3
    Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
  • У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю - фото 4
    Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
  • У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю - фото 5
    Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
  • У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю - фото 6
    Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
  • У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю - фото 7
    Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
  • У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю - фото 8
    Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
  • У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю - фото 9
    Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
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Що відомо про Good Bread from Good People 

Good Bread From Good People — це пекарня у Києві, де люди з ментальною інвалідністю можуть реалізуватися, працювати та бути рівноправною частиною суспільства.

Вона працює у столиці вже понад сім років і за цей час навіть кілька разів закривалася, однак власнику пекарні вдалося відновити роботу закладу. З початку повномасштабної війни вона щодня передає хліб мешканцям прифронтових зон.

Пекарня розташована у Good Bread Hub на вулиці Алматинській, 2/1. Будівля має кілька поверхів:

  • на першому — виробнича зона,
  • на другому — художня майстерня,
  • на третьому — офіс;
  •  на четвертому вже скоро з’являться нові інклюзивні проєкти, зокрема простір для людей з ментальною інвалідністю. 

Назва Good Bread from Good People перекладається з англійської мови як "Хороший хліб від добрих людей".

Нагадаємо, 1 листопада у Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрили бронзову скульптурку проєкту "Шукай!". Вона присвячена темі повернення українців додому.

Київ здоров'я Україна інвалідність

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