GoodBreadHub — інклюзивний хаб для людей з ментальною інвалідністю

У Києві створять простір для людей з ментальною інвалідністю
У будівлі Good Bread from Good People у Києві створять інклюзивний простір для людей з ментальною інвалідністю. Він буде розміщений на четвертому поверсі.
Про це повідомляє MC.today: бізнес та інновації.
Простір для людей з ментальною інвалідністю
"Четвертий поверх стане місцем, де поєднаються освіта та підтримка: тут запрацює лекторій для підготовки соціальних терапевтів і кімнати для підтриманого проживання дорослих із ментальною інвалідністю", — розповів власник хабу Владислав Малащенко.
Як відомо, це проєкт у співпраці з дизайн-студією Between the Walls та за підтримки інших партнерів.
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Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
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Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
-
Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
-
Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
-
Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
-
Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
-
Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
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Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
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Простір для людей з ментальною інвалідністю. Фото: t.me/mctoday
Що відомо про Good Bread from Good People
Good Bread From Good People — це пекарня у Києві, де люди з ментальною інвалідністю можуть реалізуватися, працювати та бути рівноправною частиною суспільства.
Вона працює у столиці вже понад сім років і за цей час навіть кілька разів закривалася, однак власнику пекарні вдалося відновити роботу закладу. З початку повномасштабної війни вона щодня передає хліб мешканцям прифронтових зон.
Пекарня розташована у Good Bread Hub на вулиці Алматинській, 2/1. Будівля має кілька поверхів:
- на першому — виробнича зона,
- на другому — художня майстерня,
- на третьому — офіс;
- на четвертому вже скоро з’являться нові інклюзивні проєкти, зокрема простір для людей з ментальною інвалідністю.
Назва Good Bread from Good People перекладається з англійської мови як "Хороший хліб від добрих людей".
Нагадаємо, 1 листопада у Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрили бронзову скульптурку проєкту "Шукай!". Вона присвячена темі повернення українців додому.
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