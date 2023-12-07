В Киеве создали уникальный парк иллюминаций — фоторепортаж
С приходом зимы все украинцы живут в ожидании новогодних праздников. Многие города Украины готовятся к Новому году и важным датам зимы, и украшают центральные площади и улицы праздничным декором. В частности, в столице Украины был создан новый парк иллюминаций.
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж уникального парка иллюминаций в Киеве.
Парк иллюминаций в Киеве
В канун новогодних праздников в Киеве начал функционировать новый парк. Он находится в столичном дендрологическом Добропарке. Создатели сделали разные фигуры и украсили их иллюминациями.
Напомним, в Украине с сентября этого года перешли на новый календарь. Следовательно, празднование зимних праздников перенеслось. Как и когда теперь украинцы будут праздновать новогодние праздники, читайте в материале Новини.LIVE.
Добавим, в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины. Это уже вторая елка, установленная в столице в условиях полномасштабного вторжения войск Российской Федерации.
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