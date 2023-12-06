У Києві відкрили головну новорічну ялинку країни
У Києві запалили головну новорічну ялинку України. Це вже друга ялинка, встановлена у столиці в умлвах повномасштабного вторгнення військо Російської Федерації.
Відео із відкриттям зеленої красуні опублікували Новини.LIVE.
Встановлення новорічної ялинки у Києві
Головну новорічну ялинку увечері в понеділок, 4 грудня, встановили у Києві. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
Традиційно ялинку встановили на Софійській площі.
"Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять", – сказано у повідомленні.
Цього року новорічну красуню встановили виключно за кошти меценатів. Тобто, обійшлося без витрат бюджетних коштів на облаштування ялинки. Крім того, все облаштували з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.
Раніше ми повідомляли, що у Києві під час новорічних свят тривалість комендантської години не будуть змінювати. Вона, як завжди, буде з 00:00 до 05:00. Крім того, масових святкових заходів та концертів теж не будуть влаштовувати.
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