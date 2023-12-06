У Києві відкрили головну новорічну ялинку країни

Новорічна ялинка в Києві 2022 року. Фото: Офіційний портал Києва.

У Києві запалили головну новорічну ялинку України. Це вже друга ялинка, встановлена у столиці в умлвах повномасштабного вторгнення військо Російської Федерації.

Відео із відкриттям зеленої красуні опублікували Новини.LIVE.

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Встановлення новорічної ялинки у Києві

Головну новорічну ялинку увечері в понеділок, 4 грудня, встановили у Києві. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Традиційно ялинку встановили на Софійській площі.

"Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи. Ялинку вже змонтували. І прикрасять", – сказано у повідомленні.

Цього року новорічну красуню встановили виключно за кошти меценатів. Тобто, обійшлося без витрат бюджетних коштів на облаштування ялинки. Крім того, все облаштували з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.

Раніше ми повідомляли, що у Києві під час новорічних свят тривалість комендантської години не будуть змінювати. Вона, як завжди, буде з 00:00 до 05:00. Крім того, масових святкових заходів та концертів теж не будуть влаштовувати.