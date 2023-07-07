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В Киеве создают новый реабилитационный центр для раненых воинов

7 июля 2023 13:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве создают новый реабилитационный центр для раненых воинов
В Киеве создается новый реабилитационный центр для раненых воинов. Фото: Виталий Кличко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве планируется создать реабилитационный центр для раненых защитников. Заведение построят в Пуще-Водице.

Об этом сообщает киевский городской голова Виталий Кличко.

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Новый реабилитационный центр

"Проверил, как идет капитальный ремонт Киевского городского госпиталя, где создаем городской реабилитационный центр. С июня 2022 года это медучреждение начало принимать на этапное лечение и реабилитацию раненых украинских военнослужащих, которые ушли защищать нашу землю от российских варваров", сказал Кличко.

 

В Киеве создается новый реабилитационный центр для раненых воинов. Фото: Виталий Кличко

Реабилитацию здесь прошли 1500 украинских защитников

Также на базе госпиталя ветеранов войны будет создан Медицинский центр реабилитации и паллиативной помощи на 350 коек. Здесь будут оказываться квалифицированная реабилитационная помощь.

Кличко отметил, что в прошлом году Департамент здравоохранения КГГА закупил для центра реабилитационное оборудование.

 

В Киеве создается новый реабилитационный центр для раненых воинов. Фото: Виталий Кличко

Коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" — это 12-этажное здание с комплексом вспомогательных зданий. Территория — почти 5 га.

 

В Киеве создается новый реабилитационный центр для раненых воинов. Фото: Виталий Кличко

Ремонт планируется завершить до конца октября 2023 года.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин принял ряд кадровых решений из-за состояния укрытий в столице и стране. В частности, Правительство объявило выговоры главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко и нескольким руководителям районных администраций.

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