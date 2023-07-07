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У Києві створюють новий реабілітаційний центр для поранених воїнів

7 липня 2023 13:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві створюють новий реабілітаційний центр для поранених воїнів
У Києві створюють новий реабілітаційний центр для поранених воїнів. Фото: Віталій Кличко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві планують створити реабілітаційний центр для поранених захисників. Установу збудують у Пущі-Водиці.

Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко.

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Новий реабілітаційний центр

"Перевірив, як триває капітальний ремонт Київського міського госпіталю, де створюємо міський реабілітаційний центр. Із червня 2022 року цей медзаклад почав приймати на етапне лікування та реабілітацію поранених українських військовослужбовців, які пішли захищати нашу землю від російських варварів", — сказав Кличко.

 

У Києві створюють новий реабілітаційний центр для поранених воїнів. Фото: Віталій Кличко

Реабілітацію тут пройшли 1500 українських захисників

Також на базі госпіталю ветеранів війни буде створений Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги на 350 ліжок. Тут надаватимуть кваліфіковану реабілітаційну допомогу.

Кличко зазначив, що минулого року Департамент охорони здоров’я КМДА закупив для центру реабілітаційне обладнання.

 

У Києві створюють новий реабілітаційний центр для поранених воїнів. Фото: Віталій Кличко

Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" – це 12-поверхова споруда з комплексом допоміжних будівель. Територія – майже 5 га.

 

У Києві створюють новий реабілітаційний центр для поранених воїнів. Фото: Віталій Кличко

Ремонт планується завершити до кінця жовтня 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кабмін ухвалив низку кадрових рішень через стан укриттів у столиці та по країні. Зокрема Уряд оголосив догани голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та кільком керівникам районних адміністрацій.

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