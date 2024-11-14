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В Киеве суд выбирает новую меру пресечения для нардепа Тищенко

14 ноября 2024 17:44
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве нардепа Тищенко выбирают меру пресечения.
Народный депутат Николай Тищенко в зале суда. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В четверг, 14 ноября, на судебном заседании по делу народного депутата Николая Тищенко избирают меру пресечения. Он подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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Два месяца назад Печерский суд Киева продлил нардепу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Этот срок истекает 16 ноября.

Николай Тищенко все обвинения по отношению к себе отвергает и называет инцидент с лишением свободы военного провокацией.

Суд объявил перерыв.

Тищенко
Судебное заседание по делу Тищенко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
тищенко в суде
Тищенко на судебном заседании. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
тищенко и суд
Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Что предшествовало

Напомним, что 20 июня мужчины в военной форме, которые оказались охранниками Тищенко, напали на добровольца и бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова.

После этого Генеральный прокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию. Следствие установило, что потерпевшего содержали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Во время обысков у народного депутата следователи ДБР нашли кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.

25 июня суд назначил Тищенко два месяца круглосуточного домашнего ареста.

Николай Тищенко Киев суд Украина Криминал

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