В Киеве нардепа Тищенко выбирают меру пресечения.

В Киеве суд выбирает новую меру пресечения для нардепа Тищенко
В четверг, 14 ноября, на судебном заседании по делу народного депутата Николая Тищенко избирают меру пресечения. Он подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE из зала суда.
Суд по делу Тищенко
Два месяца назад Печерский суд Киева продлил нардепу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Этот срок истекает 16 ноября.
Николай Тищенко все обвинения по отношению к себе отвергает и называет инцидент с лишением свободы военного провокацией.
Суд объявил перерыв.
Что предшествовало
Напомним, что 20 июня мужчины в военной форме, которые оказались охранниками Тищенко, напали на добровольца и бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова.
После этого Генеральный прокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию. Следствие установило, что потерпевшего содержали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.
Во время обысков у народного депутата следователи ДБР нашли кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.
25 июня суд назначил Тищенко два месяца круглосуточного домашнего ареста.
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